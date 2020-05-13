İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrolle serbest...
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İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrolle serbest...

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak'...

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrolle serbest...
13.05.2020 01:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:12

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL - Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride aranırken DHKP-C soruşturmasında yakalanarak tutuklanan ve başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Gazi Cemevi'nde yapılan cenaze merasiminin ardından polisle yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında yaşanan arbedede 43 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 25'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, 1 kişi ise emniyetten serbest bırakılmıştı. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 15'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edilen 15 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan savcılıkça adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrolle serbest...

Kaynak: İHA

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