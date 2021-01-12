İbrahim Çolak'tan ailelere tavsiye: Cimnastiğe küçük yaşta başlanmalı

Dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak, 'Sporumuzdaki Başarı Öyküleri' kapsamında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrenci ve velileri ile bir araya geldi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak, 'Sporumuzdaki Başarı Öyküleri' kapsamında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrenci ve velileri ile bir araya geldi. Çolak, "Bütün sporların temelinde cimnastik vardır" diyerek küçük yaşta başlayacak temel eğitimden sonra, çocukların ilgili oldukları herhangi bir branşa yönlenebileceğini söyledi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, uzaktan eğitim sürecinde hedeflediği kazanımlara göre hazırladığı programlarla öğrencilerine teorik, uygulamalı ve görsel içerikler sunuyor. Düzenlenen 'Sporumuzdaki Başarı Öyküleri' temalı online konferansta, cimnastikte ülkemizin ilk Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcusu İbrahim Çolak, Doğa Koleji öğrenci ve velileri ile bir araya geldi.

"CİMNASTİK, ESNEK KAS YAPISI SAĞLAR"

Dünya ve Avrupa Şampiyonluğuna uzanan başarı yolculuğunu öğrenci ve velilerle paylaşan İbrahim Çolak, ailelere çocuklarını küçük yaşta cimnastiğe yönlendirmelerini ederek, "Cimnastik, bütün sporların temelidir. Bir çocuk 4-5 yaşlarında jimnastiğe başlarsa, gelişen büyük kas grupları aynı zamanda esnek bir yapıya sahip olacaktır. Esnek bir kas yapısı, ilerleyen yaşlarda onu sakatlıklardan mümkün olduğunca koruyacaktır" dedi.

Cimnastiğin çok sabır isteyen bir spor olduğunu ifade eden İbrahim Çolak, "Bir sporcunun Cimnastikte milli takıma girip uluslararası alanda başarı elde etmesi için 8-10 yıl temel eğitim alması şart. Küçük yaşta cimnastik sporuna başlayan çocuklar, aynı zamanda motor becerileri kazanacaktır" diye konuştu.

"SPORDAN SONRA DERSE BAŞLIYORUZ"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimizin kas ve iskelet sisteminin uzaktan eğitim sürecinde de güçlü kalması için, öğrencilerimizi evlerinden de sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. 'Güne Aktif Başlayalım' diyerek sabah sporunu öğrencilerimizle beraber yaptıktan sonra derslerimiz başlıyor. Doğa öğrencileri küçük yaşta spor branşlarına yönelerek sportif bir kimlik kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı