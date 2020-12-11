İbrahim Çolak kimdir? Yazar İbrahim Çolak öldü mü? İbrahim Çolak kitapları, hayatı ve biyografisi!

Yakın zaman taciz iddiaları ile gündeme gelen İbrahim Çolak hakkında yeni iddialara gündeme atıldı. Bunun üzerine vatandaşlar İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak intihar mı etti, öldü mü? gibi soruların cevaplarını aradı. İbrahim Çolak hakkında merak edilenler...

Gündeme gelen isimlerden biri olan İbrahim Çolak, hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?

İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1999 depremi ve sonrasında iki yıl kadar İstanbul'da yaşadı. 2003 yılından bu yana Ankara'da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizm yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıdır.

İBRAHİM ÇOLAK ÖLDÜ MÜ?

Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi.

İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti. Çolak paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İBRAHİM ÇOLAK NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu.

Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.