Haberler

İbrahim Çelikkol evlendi mi, kiminle evlendi?

İbrahim Çelikkol evlendi mi, kiminle evlendi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile hayatını birleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çelikkol'un paylaşımına eklediği romantik dizeler, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Peki, ünlü oyuncu gerçekten evlendi mi, kiminle evlilik kararı aldı?

2025 yılını Norveç'te karşılayan Çelikkol, yeni yıl kutlaması sırasında kar banyosu yaptığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun buz gibi karın içinde çektiği video, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Şimdi ise hayranlarının merak ettiği soru şu: İbrahim Çelikkol evlendi mi, evlendiyse kiminle dünyaevine girdi?

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLENDİ Mİ?

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Natali Yarcan ile kış tatiline çıkan ünlü oyuncu, karın üzerine uzandıktan sonra kendini buz gibi sulara bırakmıştı. Çelikkol'un bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüş ve hayranlarından yoğun beğeni toplamıştı.

2023'TE İLİŞKİLERİNİ DUYURMUŞTU

Mihre Mutlu ile beş yıllık evliliğini Mayıs 2022'de noktalayan 42 yaşındaki oyuncu, 2023'ün ilk günlerinde sürpriz yaparak Instagram'da Natali Yarcan ile çekilmiş romantik bir pozunu paylaşmış, böylece birlikteliklerini resmen duyurmuştu.

MUTLULUKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRDILAR

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla evlendiklerini hayranlarına duyurdu. Ünlü oyuncu, eşiyle paylaştığı kareye Özdemir Asaf'ın şu dizelerini not düşerek mutluluğunu ifade etti:

"Öylesine güzel seviyorum ki seni

Öylesine saf

Öylesine temiz

Öylesine derin

Ve öylesine değil…"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma

Televizyon kanalında Erdoğan'la ilgili atılan skandal kj'ye soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturma büyüyor! Doğa Koleji'ne kayyum atandı

Dev holdinge yönelik soruşturma büyüyor! Özel okul zincirine de kayyum
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor

"Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor"
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Müstehcenlik" soruşturması başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.