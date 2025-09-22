İbrahim Çelikkol evlendi mi, kiminle evlendi?

2025 yılını Norveç'te karşılayan Çelikkol, yeni yıl kutlaması sırasında kar banyosu yaptığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun buz gibi karın içinde çektiği video, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Şimdi ise hayranlarının merak ettiği soru şu: İbrahim Çelikkol evlendi mi, evlendiyse kiminle dünyaevine girdi?

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLENDİ Mİ?

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Natali Yarcan ile kış tatiline çıkan ünlü oyuncu, karın üzerine uzandıktan sonra kendini buz gibi sulara bırakmıştı. Çelikkol'un bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüş ve hayranlarından yoğun beğeni toplamıştı.

2023'TE İLİŞKİLERİNİ DUYURMUŞTU

Mihre Mutlu ile beş yıllık evliliğini Mayıs 2022'de noktalayan 42 yaşındaki oyuncu, 2023'ün ilk günlerinde sürpriz yaparak Instagram'da Natali Yarcan ile çekilmiş romantik bir pozunu paylaşmış, böylece birlikteliklerini resmen duyurmuştu.

MUTLULUKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRDILAR

İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla evlendiklerini hayranlarına duyurdu. Ünlü oyuncu, eşiyle paylaştığı kareye Özdemir Asaf'ın şu dizelerini not düşerek mutluluğunu ifade etti:

"Öylesine güzel seviyorum ki seni

Öylesine saf

Öylesine temiz

Öylesine derin

Ve öylesine değil…"