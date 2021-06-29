İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak kimdir? Nurdan Büyükak kaç yaşında?
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İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak kimdir? Nurdan Büyükak kaç yaşında?

İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak kimdir? Nurdan Büyükak kaç yaşında?
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Oyuncu, senaryo yazarı İbrahim Büyükak 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile evlendi. Peki, İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak kimdir? Nurdan Büyükak kaç yaşında?

Sevilen çift İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak'ın bugün oğulları Aslan dünyaya geldi. Peki, İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak kimdir? Nurdan Büyükak kaç yaşında?

NURDAN BÜYÜKAK KİMDİR?

Uzun yıllardır Nurdan Beşen'le birlikte olan İbrahim Büyükak 2018 yılında nikah şahitliğini Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yaptığı düğün ile evlendi. 1983 doğumlu Nurdan Büyükak, Bursalıdır. Psikoloji mezunu Büyükak, yükseklisans bölümünü de psikoloji üzerine yaptı.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Bursa'da Olay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri'nde çeşitli yazıları yayımlandı.

İstanbul'a döndükten sonra BKM Mutfak kadrosuna katılmış, oyunlar yazıp oyuncu olarak sahneye çıkmıştır.

2013 yılında 3+1 programıyla mayıs ayında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmekteydi ancak Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile birlikte 3 Adam Yapım şirketini kuran İbrahim Büyükak programa ara vermiştir.

İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Psikolog Nurdan Beşer ile Ocak 2016'da nişanlanmıştır. Çift 2018 yılında evlendi.

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İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak kimdir? Nurdan Büyükak kaç yaşında? - Haberler
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