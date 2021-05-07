İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı
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İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı

İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak, 3. yılı geride bıraktı.

Sık sık sosyal medya hesaplarından mutluluk pozlarını yayınlayan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak, 3. yılı geride bıraktı. Eşi ile kamera karşısına geçen Büyükak, konuyla ilgili, "Bu yıl dönümümüzü üç kişi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki Nurdan Beşen ise Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Canım sevgilim... Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü. Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

İkili, geçtiğimiz aylarda oğullarının adını duyurmuştu. İbrahim Büyükak, bebeğinin ultrason görüntüsü ile çekilen bu karesini, "Babam ve oğlum... Aslan..." notuyla yayınlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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