İbrahim Büyükak baba oluyor!
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İbrahim Büyükak baba oluyor!

21.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:17
İbrahim Büyükak baba oluyor!

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler'in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak'tan da çocuk haberi geldi.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler'in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak'tan da çocuk haberi geldi. Magazin Hattı'nın haberine göre 2 yıl önce terapist Nurdan Beşen'le yaşamını birleştiren ünlü komedyen yakın çevresine bebek beklediklerini duyurdu.

Babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak hafta içi paylaştığı fotoğrafla corona virüsü atlattığını duyurmuştu. Öte yandan Eser Yenenler, hafta içi sunduğu bir online ödül töreninin toplantısında isim vermeden çevresinde bebek bekleyen birçok kişinin olduğunu söyledi.

'Her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz'

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Yenenler, "Pandemi devam ederse aşı bulunana kadar her sene bir çocuk yapmaya devam edeceğiz. Tavsiye ederiz yani bol bol üreyin" demişti.

'Çevremde bebek bekleyen çok insan var'

"Malum evde yapacak bir şey olmayınca böyle oluyor" diyen Yenenler, "Çevremde bebek bekleyen çok insan var, yalnız değiliz" diyerek herkesi kahkahaya boğmuştu.

İbrahim Büyükak, 2018 yılında Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.

Kaynak: Hürriyet

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