İbrahim Büyükak baba oluyor

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eser Yenenler'in ardından üç adam grubunun üyesi İbrahim Büyükak'tan da çocuk haberi geldi. Tv100'de ekrane gelen Magazin Hattı'nın haberine göre 2 yıl önce terapist Nurdan Beşen'le yaşamını birleştiren ünlü komedyen yakın çevresine bebek beklediklerini duyurdu. Eser Yenenler de hafta içi sunduğu bir online ödül töreninin toplantısında isim vermeden çevresinde bebek bekleyen birçok kişinin olduğunu söyledi. Öte yandan babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak hafta içi paylaştığı fotoğrafla koronavirüsü atlattığını duyurdu.& ;





Kaynak: Snob Magazin