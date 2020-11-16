Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı
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Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı

16.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:12
Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahıs, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. İbrahim Atabey'e tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından sosyal medyada "İbrahim Atabey Tutuklansın" sesleri yükseldi.

İbrahim Atabey isimli Youtuber, kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V) hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından yurt dışında yaşadığı iddia edilen İbrahim Atabey'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

SOSYAL MEDYADA "İBRAHİM ATABEY TUTUKLANSIN" SESLERİ YÜKSELDİ

Skandal görüntülerin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "İbrahim Atabey Tutuklansın" etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı. Etiketin altına yorum yapan Twitter kullanıcıları, "Adı İbrahim ama Ebu Cehil'den farkı olmayan bu haysiyetsizi tutuklayın" çağrısında bulundu.

Görüntüleri Kur'an-ı Kerim'e saygımızdan ve rahatsız edici olduğundan yayınlayamıyoruz.

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