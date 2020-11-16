Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahıs, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. İbrahim Atabey'e tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından sosyal medyada "İbrahim Atabey Tutuklansın" sesleri yükseldi.