İbra ne demek? TDK'ya göre ibra ne anlama geliyor? İbra edilmek ne demek?

Gün içerisinde televizyon, internet ya da sokakta duyduğumuz birçok kelimenin farklı anlamları olabilmekte. Bu bağlamda son dönemde en çok araştırılan kelimeler arasında ibra kelimesi yer almaktadır. Peki, ibra ne demektir? TDK'ya göre ibra kelimesi ne demektir?

Gün içerisinde sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan "İbra" kelimesi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İbra kelimesinin ne anlama geldiğini ve hangi kökene ait olduğu gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TDK'YA GÖRE İBRA NE DEMEKTİR?

Arap kökenli olan ibra kelimesi TDK'ya göre Aklama, temize çıkarma anlamı taşımaktadır.

İbra kelimesi ayrıca yükümlülükten kurtarmak" gibi anlamlara gelen ibrâ, aynı kökten türeyen ve gerek ibrâ işleminin gerekse başka sebeplerin sonucunda gerçekleşen suçsuzluk, borçsuzluk ve yükümlülükten kurtulma durumunu ifade eden berâet kavramıyla yakından ilişkilidir.