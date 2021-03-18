İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor
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İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor

18.03.2021 23:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:54
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor

Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'a bu hafta Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak.

9 yıl aradan sonra yeniden yayın hayatına dönen İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla seyircilerin karşına çıkıyor.

Eğlence ve kahkahanın eksik olmayacağı İbo Show'un 20 Mart Cumartesi 20.00'de yayınlanacak. Cumartesi akşamınışenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.

FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞILDI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show'a bu hafta Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak. 18. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor
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