İbo Show'un konuğu Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamuran Akkor şarkıları nelerdir?

İbo Show 6 Şubat Cumartesi yayınlanan bölümünde Türk Sanat müziğinin sevilen sanatçısı Kamuran Akkor'a yer verdi. Birbirinden dikkat çekici isimleri bir araya getiren İbo Show'da İbo Show'un konuğu Kamuran Akkor kimdir? Kamuran Akkor kaç yaşında, nereli, evli mi? Kamuran Akkor şarkıları nelerdir? merak ediliyor.

İBO SHOW'UN KONUĞU KAMURAN AKKOR KİMDİR?

Klasik Türk müziği yorumcusu Gönül Akkor'un kız kardeşi· olan Kamuran Akkor,Klasik Türk müziği sanatçısı Gönül Akkor'un kız kardeşidir. 1966 yılından başlayarak, Sezen Cumhur Önal'ın sözlerini yazdığı Aşk Eski Bir Yalan, Kime Niyet Kime Kısmet, Seni Beklerim Öptüğün Yerde ve Reyhan şarkılarının yer aldığı 45'lik plaklarıyla ülke çapında üne kavuştu. Sonraki yıllarda pop müziğini bırakarak Klasik Türk müziği yorumculuğu yapmaya başladı.

- Kamuran Akkor-

KAMURAN AKKOR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Türk pop müziği, Klasik Türk müziği ve arabesk söyleyen Kamuran Akkor, 28 Temmuz 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Kendi gibi müzisyen olanVasfi Uçaroğlu ile evliydi. Ancak Müzisyen eşi Vasfi Uçaroğlu 2011 yılında hayata gözlerini yumdu.