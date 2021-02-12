İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor
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İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor

12.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:47

Yayınlandığı her bölümle gündem olan İbo Show'un 13 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İbo Show'da bu hafta 90'lı yıllardır unutulmaz şarkıcıları konuk olacak.

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show'un bu haftaki konukları da belli oldu. 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkan programda peş peşe unutulmaz şarkılar söylenecek.

90'LI YILLARIN UNUTULMAZ İSİMLERİ GELİYOR

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege konuk olacak. İbo Show'da 90'lı yıllara damga vuran şarkılar seslendirilecek.

Programın yeni bölümünden renkli kareler de sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 07:48:09. #1.16#
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