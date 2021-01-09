İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı izle!

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show'da detaylar belli oldu. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak?

9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbo Show ekrana geliyor. İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da...

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

İbo Show yeni bölüm konukları şimdiden heyecan uyandırdı! İbo Show 9. bölüm konukları: ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve ünlü müzik grubu MFÖ'den Mazhar Fuat ve Özkan!

• Cem Yılmaz

• Zafer Alagöz

• Mazhar Alanson

• Fuat Güner

• Özkan Uğur

İBO SHOW 9. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!