İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?
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İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?

11.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:22
İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?

İbo Show'a katılan Şafak Sezer vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli? İşte, Şafak Sezer hakkında merak edilenler ve cevapları…

Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Şafak Sezer sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında nereli?

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: Ankara

Erol Şafak Sezer oyuncu, senarist ve yönetmen kimliği ile tanınmaktadır.

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?"da Şafak Sezer birinci olmuştur.

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