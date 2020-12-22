İbo Show konuğu Saba Tümer kimdir, kaç yaşında? Saba Tümer hayatı ve biyografisi!

Saba Tümer, ekranlarda gülüşüyle eğlendiren bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı sunucu İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri. Peki, İbo Show konuğu Saba Tümer kimdir, kaç yaşında? Saba Tümer hayatı ve biyografisi!

Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer haber programlarında, sabah programlarına kadar birçok türde sunuculuk hünerlerini sergiledi. Peki Saba Tümer kimdir? İşte Saba Tümer'in hayatı…

SABA TÜMER KİMDİR?

5 Aralık 1970 tarihinde, Alsancak, İzmir'de dünyaya gelen Saba Tümer, orta öğrenimini Özel İzmir Fatih Lisesi'nde aldıktan sonra, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü tercih etti.

Annesinin izin vermemesi üzerine, o sırada yeni kurulmakta olan Show T.V.'de asistanlık fırsatını geri tepmek zorunda kaldı. 1995 yılında annesini kaybetti. Üniversiteyi bitirdikten sonra, Sky T.V.'de bir süre çalıştı ve de bu zaman zarfında diksiyon dersleri alarak kendisini geliştirdi.

Sky T.V.'de altı ay çalıştıktan sonra buradan ayrılan Tümer, emekli T.R.T. spikeri Günay Oğuz'dan diksiyon dersleri aldı ve de Ege T.V.'de altı ay spikerlik yaptı.

Ege T.V.'nin ardından, bütün Türkiye tarafından tanınmasını sağlayan NTV'ye 1997 yılında geçti. NTV'de dört yılı aşkın bir süre günlük haberleri sundu, ayrıca bu zaman zarfında Nstyle dergisinde yazar olarak çalıştı.

Tümer'in, NTV'den sonraki durağı Reha Muhtar'ın yönetimindeki Show T.V. oldu. Show T.V.'de dış haber sorumlusu olarak çalıştı,

SKYTURK'te Serdar Akinan ile beraber sunduğu Ne Var Ne Yok adlı program izledi. Ne Var Ne Yok'daki performansı, internette yapılan bir oylama sonucunda kendisine "En İyi Bayan Haber Spikeri" ünvanını kazandırdı.

SKYTURK'ten sonra tekrar Show T.V.'ye dönerek, Saba Tümer İle Bu Gece adlı programı sundu; bir yandan da Okan Bayülgen ile Haber Makinası adlı programda yer alıyordu. Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de "Lütfen bu konuya girmeyelim" isimli kadın programını sundu.

Daha sonra, gene Show T.V.'de Cem Özer ile birlikte sundukları Haberiniz Var Mı? adlı programda yer aldı. Haberiniz Var Mı? İki ay sonra yayın hayatının sonuna geldikten sonra, bir yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Tümer, 31 Mart 2008 tarihinde, Haber Türk kanalında, Saba Tümer İle Bu Gece adlı programı sunmaya başladı.

Oya Germen ile birlikte "Yok Daha Neler" isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra CNN Türk'e geçti ve "Saba Tümer İle Bu Gece" adlı programını yaptı. CNN Türk'de bir yıl çalıştıktan sonra Show TV'ye geçti ve "Saba Tümer" gece programını yapmaya başladı.

İşini yaparken en nefret ettiği şey, topluma bilimsel bir meseleyi anlatmak üzere stüdyoya konuk olan bilim adamlarının o meseleyi yalnızca kendilerinin anlayabilecekleri kadar ağdalı bir dille anlatmaları... İster ilahiyat isterse de jeoloji olsun, yalnızca `bilim dili`ni`halk dili`ne çevirebilen bilginlerin toplumun üzerinde pozitif etkileri olabileceğine inanıyor.

Saba Tümer, 18 Haziran 2013 tarihinde Yaşar Nuri Öztürk ile uzun süredir birlikte yaptıkları programda, Yaşar Nuri Öztürk "Gezi Parkı" olayları sırasında yaşanan olayları ve hükümeti eleştirince yayına ara verildi ve program kaldırıldı.

2013 tarihinin son günlerinde Tv8 ile anlaşmış Saba İle Oyuna Geldik programının sunuculuğunu yapmaktadır.