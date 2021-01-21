İbo Show konuğu Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli? Resul Dindar albümleri nedir?

2008 yılında Karmete grubunu kurup solistliğini yapmıştır. Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkarmıştır. Büyük çıkış yapan bu albüm, dinleyenler için adeta bir müzik şöleni yaratıyor. Kulağımızın pasını silen Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden İbo Show konuğu Resul Dindar kimdir? Resul Dindar kaç yaşında, nereli? Resul Dindar albümleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982 yılında Hopa, Artvin'de doğan Türk halk müziği ses sanatçısıdır. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

ALBÜMLERİ

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

SİNGLE

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Para Etmez (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)