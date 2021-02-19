İbo Show konuğu: Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Nuri Sesigüzel,1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa'da doğan Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusudur. İbo Show konuğu: Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Nuri Sesigüzel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimzide...

İBO SHOW KONUĞU: NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel,1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa'da doğan Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusudur.

13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

FİLMOGRAFİSİ

(1977) Bir Yiğit Gurbete Gitse

(1975) Deli Deli Tepeli

(1975) Bahtı Kara Yarim

(1974) Başa Gelen Çekilir

(1973) Züleyha

(1970) Günahımı Çekeceksin

(1970) Kaderin Oyunu

(1970) Ham Meyve

(1969) Bir Aşk Türküsü

(1969)Dost Hançeri

(1969) Gelin Ayşe'm

(1969) Kendi Düşen Ağlamaz

(1969) Mahallenin Namusu

(1969) Mezarımı Taştan Oyun

(1969) Tütüncü Kız Emine

(1969) Vatan Borcu

(1969) Gül Ayşe

(1968) Kara Sevda

(1968) Yayla Kartalı

(1968) Kara Yazım

(1968) Yaşamak Haram Oldu

(1968) Mezarım Mermerden Olsun

(1967) Acı Türkü

(1967) Garipler Sokağı

(1967) Acı Tutku

(1967) Aşkınla Divaneyim

(1966) Seher Vakti

(1966)Kara Tren

(1966) Fabrikanın Şoförü

(1966) Geceler Yarim Oldu

(1966) Kartal Yavrusu Hamido

(1966) Burçak Tarlası

(1965) Ağlayan Gözler

(1964) Fabrikanın Gülü

(1963) Kara Yılan