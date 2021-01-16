İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?
Kaldığı yerden devam eden İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 16 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Hüseyin Uğurlu oluyor. İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?
İbo Show'a Haluk Levent, Hüseyin Uğurlu, Hüseyin Uğurlu ve Hüseyin Uğurlu konuk olacak. Ünlü müzisyen Hüseyin Uğurlu, şarkılarıyla ortalığı kırıp geçirecek! Peki İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli? Neler yapmaktadır? Hüseyin Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
HÜSEYİN UĞURLU KİMDİR?
Hüseyin Uğurlu, ozgat'ın Merkez Büyükmahal köyünde1971 yılında doğdu. Eğtim hayatının devamında İlkokulu Sağmacılar Şair Baki İlköğretim okulunda, ortaokulu Bayrampaşa Rıfat Canayakın okulunda tamamaldı.
Uğurlu, Pertevniyal Lisesi'ndeli öğrenimini tamamladı. 1990 yılında İTU Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Can Etili, Selahattin İçli, Aleaddin Yavaşça, Ali Eral Nurlu, Eral Şendoğan Karadeli, Orhan Hakalmaz gibi birçok usta sanatçıdan ders aldı.
Hüseyin Uğurlu daha sonra müzik öğretmeni oldu. 2005 yılında ilk albümü 'Mekansız Ettiler' ve ardından 'Ahu Gözlüm' yayınlandı.