İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?

16.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:20
İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Kaldığı yerden devam eden İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 16 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Hüseyin Uğurlu oluyor. İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?

İbo Show'a Haluk Levent, Hüseyin Uğurlu, Hüseyin Uğurlu ve Hüseyin Uğurlu konuk olacak. Ünlü müzisyen Hüseyin Uğurlu, şarkılarıyla ortalığı kırıp geçirecek! Peki İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli? Neler yapmaktadır? Hüseyin Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜSEYİN UĞURLU KİMDİR?

Hüseyin Uğurlu, ozgat'ın Merkez Büyükmahal köyünde1971 yılında doğdu. Eğtim hayatının devamında İlkokulu Sağmacılar Şair Baki İlköğretim okulunda, ortaokulu Bayrampaşa Rıfat Canayakın okulunda tamamaldı.

Uğurlu, Pertevniyal Lisesi'ndeli öğrenimini tamamladı. 1990 yılında İTU Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Can Etili, Selahattin İçli, Aleaddin Yavaşça, Ali Eral Nurlu, Eral Şendoğan Karadeli, Orhan Hakalmaz gibi birçok usta sanatçıdan ders aldı.

Hüseyin Uğurlu daha sonra müzik öğretmeni oldu. 2005 yılında ilk albümü 'Mekansız Ettiler' ve ardından 'Ahu Gözlüm' yayınlandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 22:21:05. #1.15#
title