İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?

Kaldığı yerden devam eden İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 16 Ocak akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Hüseyin Uğurlu oluyor. İbo Show konuğu Hüseyin Uğurlu kimdir? Hüseyin Uğurlu kaç yaşında, nereli?