İbo Show konuğu Didem kimdir? Didem kaç yaşında, nereli?

Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacı olan İbo Show konuğu Didem kimdir? Didem kaç yaşında, nereli? Didem mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi nedir?

Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacı olan İbo Show konuğu Didem kimdir? Didem kaç yaşında, nereli? Didem mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı 6 Haziran 1986 yılında Gaziosmanpaşa, İstanbul'da doğan Türk oryantaldir.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman(Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.