İbo Show konuğu Canan Çal kimdir? Canan Çal kaç yaşındadır? Canan Çal instagram adresi

İbo Show 26 aralık Cumartesi günü sevilen konuklarıyla Star TV ekranlarında oldu. Coşkun Sabah Canan Çal ile yaptığı düet geceye damga vurdu. Bunun üzerine internette Canan Çal kimdir? Canan Çal kaç yaşındadır? Canan Çal instagram adresi araştırılmaya başladı. İşte detayları

26 Aralık Cumartesi İbo Show Okan Bayülgen, Linet, Saba Tümer ve Coşkun Sabah konuklarıyla ekranlara geldi. Coşkun Sabah Canan Çal'ı konuk etti ve İki Aşık Bir Can Olduk, Aşk Yolunda Yoldaş Aldık sözleriyle yazdığı yeni şarkısını ilk defa İbo Show'da seslendirdi. Coşkun Sabah Canan Çal düeti sonrası İbo Show konuğu Canan Çal kimdir? Canan Çal kaç yaşındadır? Canan Çal instagram adresi merak edilmeye başlandı.

CANAN ÇAL KİMDİR?

Canan Çal, Türk şarkıcıdır. Birçok programa konuk olan Canan Çal instagram adı da canancalofficial adresidir. Canan Çal'ı Coşkun Sabah bulmuş ve İbo Show'a çıkardı. Çanan Çal sesi ve güzelliğiyle geceye damga vurdu. Canan Çal 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.