İbo Show konuğu Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında nereli?
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İbo Show konuğu Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında nereli?

11.11.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:27
İbo Show konuğu Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında nereli?

İbo Show'a katılan Aydemir Akbaş vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında nereli? İşte, Aydemir Akbaş hakkında merak edilenler ve cevapları…

Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Aydemir Akbaş sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Aydemir Akbaş kimdir? Aydemir Akbaş kaç yaşında nereli?

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Şubat 1936

Kaç yaşında: 84yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Galatasaray Lisesi

1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

KARİYERİ

Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

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