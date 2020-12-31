İbo Show Gelmesin şarkı sözleri! İbo Show yılbaşına özel İbrahim Tatlıses'ten yeni şarkı geldi!

İbo Show yılbaşı özel programıyla birbirinden eğlenceli dakikalara sahne oluyor. Bu geceye özel bir diğer hediye ise İmparator İbrahim Tatlıses'ten geliyor. İbrahim Tatlıses Gelmesin adlı şarkısını ilk kez burada söyleyecek! İbo Show Gelmesin şarkı sözleri! İbo Show yılbaşına özel İbrahim Tatlıses'ten yeni şarkı geldi!

Uzun bir aradan sonra Star TV'de yayınlanmaya başlayan İbo Show, Yılbaşı Özel programıyla bu akşam ekranlarda olacak. İmparator İbrahim Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelmeye başlayan İbo Show, seyircilerine özlediği mizahı, müzik ziyafetini ve sohbetleri yaşatmaya devam ediyor.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL: İBRAHİM TATLISES GELMESİN ŞARKI SÖZLERİ

İbo Show'da ilk kez söylenecek olan şarkılarını sizler için derledik. Takipte kalınız...