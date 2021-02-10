İbo Show da fasıl da yer krizi yaşandı

İbo Show'un Cumartesi akşamı Star Tv'de yayınlanan 12. bölümünde ilginç bir durum yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi yayınlanan İbo Show'da ekran başındaki izleyicilerin pek de algılamadığı bir görüntü yaşandı...

Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production'ın yaptığı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının 12. bölümünde efsane sanatçılar Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve şair Ahmet Selçuk İlkan konuk oldu.& ; Programın fasıl kısmında büyük bir kriz yaşandı. Sanatçılar toplu halde şarkı söylerken yer kapma krizi yaşandı... Ayşe Mine hep birlikte şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için önce yavaş yavaş yaklaştı, ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etti. Fakat daha sonra bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küstü. Mine'nin son hareketini İbrahim Tatlıses ve Ahmet Selçuk İlkan fark etti.

Kaynak: Snob Magazin