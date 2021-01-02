İbo Show bugün var mı? İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün?
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İbo Show bugün var mı? İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün?

02.01.2021 17:20 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:25
İbo Show bugün var mı? İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün?

Yılbaşı özel programında izleyenlere müzik ziyafeti yaşatan İbo Show bugün var mı? İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün?

9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, birbirinden değerli konuklar ile eğlenceli, müzikli dakikalar yaşatıyor. İbo Show bugün var mı? İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi gün?

İBO SHOW HANGİ GÜN?

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı İbo Show her Cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmakta. Bu hafta İbo Show var mı? Detaylar haberimizde.

İBO SHOW BUGÜN VAR MI?

Beğenilerek izlenen İbo Show bugün tekrar bölümü ile yayınlanacak. Perşembe günü yılbaşı gecesi yayınlanan İbo Show izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İBO SHOW KONUKLARI

Bülent Ersoy

Seda Sayan

Hande Yener

Serdar Ortaç

Şafak Sezer

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