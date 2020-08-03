İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir? İbo ile Güllüşah oyuncuları ve İbo ile Güllüşah özeti! Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İbo ile Güllüşah filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İbo ile Güllüşah konusu, özeti ve İbo ile Güllüşah oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İbo ile Güllüşah filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İbo ile Güllüşah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İbo ile Güllüşah filmini izleyecek olanların merak ettiği İbo ile Güllüşah konusu nedir, İbo ile Güllüşah oyuncuları kimler ve İbo ile Güllüşah özeti gibi konuları inceliyoruz.

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdiği kız Nazlı'yla hayatını birleştirmeye çalışan yoksul İbo başlık parasını toparlayabilmek için İstanbul'a çalışmaya gelir. Burada yapabileceği bir iş arayan İbo'nun yolu zengin ve varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan küçük Güllüşah'la kesişir. Güllüşah ve İbo arasında içten bir dostluk başlayacaktır. Ailesi tarafından yeterince sevilmediğine inanan Güllüşah, İbo'ya kendisini kaçırıp ailesinden fidye istemesini önerir. Böylece hem İbo ihtiyacı olduğu parayı kazanacak hem de Güllüşah ailesinin gözündeki değerini ölçecektir. Ancak işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Gülşah Soydan, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Deniz Türkali, Ali Şen

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1977

Senaryo: Atıf Yılmaz