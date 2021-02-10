İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı
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İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı

10.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:36
İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı'nın kaynağı olduğu belirtilen, yöre halkınca da 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan acı çiğdem çiçeği, bu yıl erkenden açtı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı'nın kaynağı olduğu belirtilen, yöre halkınca da 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan acı çiğdem çiçeği, bu yıl erkenden açtı. Acı çiğdemin yörede 'öksüz oğlan' çiçeği olarak da bilindiğini hatırlatan doğasever Ramazan Uludağ (75), "Mart ayında açardı. Şubat ayındayız ve çiçek erkenden açtı. Bu, kuraklığın işaretidir. Doğa, tehlike altında demektir" dedi.  

Konya'da, yurt genelinde olduğu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şubat ayı olması rağmen zaman zaman sıcaklığın 20 derecelere kadar yükselmesi sonucu bitkiler de mevsiminden önce açmaya başladı. Kulu ilçesindeki boş arazilerde, İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı'nın kaynağı olduğu belirtilen, yöre halkınca 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan acı çiğdem çiçeği, bu yıl erken açtı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki akademisyenler tarafından yapılan incelemede ise çiğdemden elde edilen kolşisinin koronavirüste enfeksiyon önleyici, iltihap çözücü olarak kullanılabileceği belirlendi. 

Acı çiğdem çiçeğinin şubat ayında açmasının kuraklığın göstergesi olduğu belirten yöre halkından Ramazan Uludağ, "'Öksüz oğlan' çiçeğini 'baharın müjdecisi' olarak biliyoruz ve mart ayında açardı. Şubat ayındayız ve çiçek erkenden açtı. Bu kuraklığın işaretidir. Doğa tehlike altında demektir. Çiğdem, sultan nevruzlar, bunlar hep 'baharın müjdecisi' çiçektirler. Çiçeğin açtığını görünce şaştım kaldım. Çok dikkatli olmamız lazım. Sularımızı dikkatli kullanacağız. Yeşil alanları koruyacağız, ağaçlara dikkat edeceğiz" diye konuştu.

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İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı
İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı
İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı
İbn-i Sina'nın ilacının kaynağı, 'baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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