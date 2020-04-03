İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası… - Haber
Güncel

İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

Dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olan İbiza, turistler için bir cazip merkezisidir Ada olması ve sayısız tatil seçenekleri sunmasıyla dikkatleri çeken İbiza hangi ülkede? İbiza nerede? İbiza ne demek? İşte İbiza hakkında merak edenler ve İbiza haritası…

03.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:30
İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

Dünyanın her yerinden turist akınına uğrayan ve yıl boyunca çok sayıda ziyareti ağırlayan İbiza, özel tatil seçenekleri ile öne çıkıyor. Plajalrı ile güneşin tadını çıkarmayı sağlayan İbiza gece kulüpleri ile eğlenceyi doyasıya yaşama fırsatı sunuyor. Peki, İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

İBİZA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Ibiza, Batı Akdeniz'de, İspanya'nın doğu sahiline yakın, İspanya'nın özerk bölgesi olan Balear Takımadaları'na ait bir belediye. İbiza Adası'nda olup nüfusu yaklaşık 50 bindir.

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayalı olan yerleşim birimi tüm dünyaca ünlü gece kulüpleri ve eğlence mekanları ile ünlüdür.

Adada başı çeken üç şehir vardır. Bunlar, İbiza Town, Santa Eularia del Rui ve Sant Antoni de Portmany'dir.

İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

İBİZA NE DEMEK?

İbiza kelimesi; Arapça "Yabisah" kelimesinin değişime uğramasıyla oluşmuştur. Sebebi ise Orta Çağ'da önemli bir süre Müslümanlar'ın kontrolünde kalmasıdır. Katalanca'da Eivissa adı tercih edilmektedir.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haber
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haber
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haber
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Haber
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Drogba'dan Fransız doktorun aşı sözlerine tepki: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye...
Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız doktora küfür etti
Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Levent Dörter Chloe Loughnan Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Avrupa
Şu an buradasınız: İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası… - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 17:34:00. #1.15#
title