İBB'ye başlatılan teftişin ardından CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftişin ardından müfettişlerin belediyedeki incelemeleri başladı. Bu gelişmenin ardından Chp'de konuyla ilgili birtakım çalışmalar yaptı. Partiden belediyelere olası soruşturma durumlarında ne yapmaları gerektiğini anlatan 9 maddelik bir metin gönderildi.

"SORUŞTURMA HABERİ ALINIR ALINMAZ BİLGİ VERMELERİNİ İSTEDİK"

Anka'nın haberine göre; konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Toplantıda halkın iradesiyle görev yapan belediye başkanlıklarımıza yönelik hukuk dışı girişimleri kapsamlı olarak değerlendirdik. Belediyelerimizi her türlü olumsuz sürece hazırlayan bir planlama oluşturduk. Hukuksuz soruşturmalar sırasında hangi aşamada nelere müdahale edeceğimize yönelik görevlendirmelerimizi yaptık. Toplantımızda, belediyelerimizin olası bir soruşturma sırasında atacağı adımlara ilişkin olarak da 9 maddeden oluşan bir bilgilendirme metni hazırladık. Bu metni tüm belediye başkanlarımıza gönderdik. Yazıda, belediye başkanlarımızdan, soruşturma haberi alınır alınmaz Genel Merkez'e, Belediye Hukuk Komisyonu'na ve il başkanlarına hemen bilgi vermelerini istedik." ifadelerini kullandı.

"CİHAZLARA EL KOYULAMAYACAĞINI BELİRTTİK"

Seyit Torun, "Ayrıca soruşturmalar sırasında avukatların hazır bulundurulmasını, avukatlar olmadan hiçbir işleme başlanmaması gerektiğini vurguladık. Yasa gereği bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulamayacağını, el konulması halinde ise cihazların bir kopyasının alınması gerektiğini belirttik. Belediyelerimizi seçimle yenemeyenlerin hukuksuzluktan medet umduklarının farkındayız. Buna heves edenler, karşılarında, Genel Başkanı'ndan her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklar. Belediyelerimizin hakkını hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Milletin iradesiyle görevini yapan belediye başkanlarımıza yönelik hiçbir adaletsizliğe sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

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