İBB ve Beyoğlu belediyeleri arasında İstiklal Caddesi'ndeki "tak" anlaşmazlığı sürüyor
İstiklal Caddesi'nin girişinde maske dağıtımı Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol'un açıklaması Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın açıklaması İSTANBUL.
04.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:08
İstiklal Caddesi'nin girişinde maske dağıtımı
Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol'un açıklaması
Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın açıklaması
İSTANBUL
Kaynak: AA