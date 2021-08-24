İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı
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İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı

İBB Şehir Tiyatrolarının repertuvarı açıklandı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarı açıklandı.

Müze Gazhane'de yapılan basın toplantısında, "Kaldığımız Yerden… Yeniden…" sloganıyla kapılarını açan "Minimal'den Normal'e" sezonunda izleyiciyle buluşacak oyunlar tanıtıldı.

Repertuvarı açıklayan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, bu sezon Müze Gazhane içerisindeki iki yeni sahnenin Şehir Tiyatroları sahnesi olarak hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ergen, geçen yıl duyurulan fakat sahnelenemeyen "Yaftalı Tabut", "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık", "Antigone", "Hayat Der Gülümserim", "Kutlama", "İfigenya", "Veba", "Öldün, Duydun mu?", "Herkes Sihirbaz Olacak (Çocuk Oyunu)" ve "Beşamelli Tavuk" isimli oyunların prömiyerlerinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Bu yıl repertuvarlarda müzikallere de yer verdiklerini belirten Ergen, geçen sezon açıklanan Nuri Pakdil'in "Umut", William Shakespeare'ın "Hamlet", Anton Çehov'un "Vanya Dayı" ve Bertolt Brecht'in "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunlarının gösterimleri için bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

Ergen, "Daha kalabalık ekiplerin çalıştığı ve daha çok bulaşa yol açabilecek prodüksiyonlar olduğu için salgın konusunda daha rahat olabildiğimiz şartları bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu, Müze Gazhane Büyük Sahne'de "Veba" oyununun prömiyeriyle açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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