İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı
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İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı

29.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter sayfasından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Nutuk okur gibi gösterildiği fotoğrafı "Bu kadarını biz de beklemiyorduk" notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabını yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün de resmi Twitter sayfasından Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Ronaldo'nun bu kitabı okur gibi gösterildiği montajlanmış fotoğrafı paylaştı.

İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı

"YÜZ BİNLERCE KİTAP GÖNDERDİK BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma şu not düşüldü: "Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk."

İBB'NİN PAYLAŞTIĞI MONTAJ FOTOĞRAF

İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ

İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı
İBB'nin Twitter hesabı Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaştı
Haber Yorumları (2)
GÜMÜŞ: KEMALİSTLER TARAFINDAN TROLLENDİNİZ BAY İMAMOĞLU
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AHH EKREM AHH: ekremm ahh ekrem sendemi ekremmm
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500
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