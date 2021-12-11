İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir süreden bu yana kentte taksi ihtiyacı olduğunu belirterek yeni taksi alımı için öneri getiriyordu. Ancak İBB'nin önerisi AK Parti ve MHP grubu tarafından onaylanmıyordu. Son olarak İBB, İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesini UKOME'ye sundu. UKOME de bu öneriyi kabul etti. Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne kararın iptali için başvuruda bulundu. Mahkeme de bu kararı yerinde bularak, yürütmeyi durdurdu.

"KARAR DÜN İTİBARİYLE TEBLİĞ EDİLDİ"

Konuyla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda açıklama yapan İTEO avukatı Hülya Sürgülüoğlu "Kısa bir süre önce İBB'ye karşı 750 adet M plakalı minibüsün, taksiye dönüştürülmesi kararına karşı iptal davasını açtığımızı sizinle paylaşmıştık. Kısa sürede geldiğimiz noktada mahkeme şu an için bu idari işlemlerin yürütmenin durdurma kararı verdi. Kararlar dün itibariyle taraflara tebliğ edilmiş durumda. Bu kapsamda alınan işlemlerin durdurulmasına karar verildiğinden aslında şu anda belediyenin bu işlemleri durdurulması gerektiği yönünde bir karar vermiş oldu mahkeme. Yani kısmen de olsa mahkeme haklılığımıza karar verdi. Şuan için yargılama devam ediyor esas hakkında bir karar yok. Tabi ki biz nihai kararı bekliyoruz. Ama bu da bizim için işlemin hukuka aykırılığının bir göstergesi olarak önümüze çıkmış durumda" dedi.

"KAOSUN NEDENİ İBB'DİR"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu 750 adet M plakalı minibüsün ticari taksiye dönüşümüyle alakalı daha önce adli süreç başlattıklarını söyleyerek, "Bu dönüşümün hukuka, yönetmeliğe ve kanuna aykırı olduğunu defalarca söyledik. Toplantılarda dile getirdik ve UKOME toplantılarında ifade ettikten sonra şerh koyduk itiraz ettik. Çünkü bu konu gerçekten kanuna hukuka aykırıdır. Tabi ki burada minibüs esnafının da mağdur olmasını kesinlikle istemiyoruz. Büyükşehir belediyesi ısrarla böyle bir karar aldı. Konuyu biz yargıya taşıdık. Yürütmeyi durdurma kararını idari mahkeme vermiş oldu. Davada devam ediyor. Hukukçularımız konuyu takip ediyor. Bu kaosun sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Biz Allah'ın adaletine ve yüce Türk adaletine, yargısına güvenimiz tamdır sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

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