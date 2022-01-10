İBB Meclisinde Halk Ekmek'in üretim kapasitesi tartışıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) konuşan AK Partili Arnavutköy Meclis üyesi Gökhan Özten, Halk Ekmek AŞ'nin, yöneticilerinin beyanlarına ve resmi site verilerine göre kapasitesinin altında üretim yaptığını söyledi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

İBB Meclisinde Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruk ve üretim kapasiteleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi.

AK Partili Arnavutköy Meclis üyesi Özten, İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin ekmek arzını yönetememesi ve dağıtım ağında yaşanan sorunlar nedeniyle İstanbullular'ın ekmeğe ulaşmada zorluklar yaşadığını söyledi.

Özten, verdiği soru önergesinde Halk Ekmek'in resmi internet sitesinde 250 gramlık normal ekmeğin üretiminin 2021 aralık ayında 1 milyon 800 bin adet olarak yazıldığını ancak bu ay rakamın 1 milyon 500 bin olarak değiştirildiğini belirterek, üretim kapasitesinin neden düşük gösterildiğini sordu.

Halk Ekmek'in üretim kapasitesiyle ilgili hem internet sitesinde hem de yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda tutarsız rakamlar bulunduğunu ifade eden Özten, "Halk Ekmek Genel Müdürü yaptığı bir açıklamada günde 1 milyon 400 bin ekmek ürettiklerini beyan etmiştir. Ayrıca vatandaştan gelen ekmek talebinin 1 milyon 600 bin civarında olduğunu dile getirmiştir. Halk Ekmek'in web sitesinde ifade edilen 1 milyon 800 binlik kapasiteyi dikkate aldığımızda, talebin karşılanmaması için hiçbir neden yoktur. O halde Halk Ekmek büfelerinde oluşan kuyrukların sebebi nedir? Ekmek arz kapasitesinde sorun olmayan bir işletme, kendi ürünü için kuyrukta bekleyen insanları kamuoyuyla paylaşarak ticari itibarına niçin zarar vermeyi tercih etmektedir?" diye konuştu.

İBB Meclisinin geçtiğimiz yıl 142 Halk Ekmek büfesi açılması için yetki verdiğini ve bugüne kadar sadece 57 büfenin hizmete alındığını anlatan Özten, 85 büfenin neden açılmadığını sordu.

Yine Mecliste alınan karar doğrultusunda bakkallara neden Halk Ekmek verilmediğini soran Özten, şunları kaydetti:

"Halk Ekmek büfelerinin neredeyse tamamında ekmek dağıtımının saatinde yapılmadığına yönelik şikayetler gelmektedir. Halk ekmek kuyruklarının uzamasına neden olacak dağıtım ağının gereken saatinde sağlanamamasının sebebi nedir? Bu dağıtım ağının bir türlü Halk Ekmek yönetimi tarafından sağlanamaması yönetici zafiyeti mi yoksa kasten mi yapılmaktadır? Yine sahadan aldığımız bilgilere göre halk ekmek büfelerinin talep ettikleri sayıda ekmeği fabrikadan alamadıklarını, bazı büfelerin talep ettiklerinin neredeyse yarısı kadar ekmek alabildiklerini, bu nedenle vatandaşların ekmeğin kalmayacağı düşüncesiyle kuyruklar oluşturdukları yönünde bir bilgi edinilmiştir. Büfelerin talebi olan ekmeğin karşılanamaması yönetim zafiyeti mi yoksa kasten yapılan bir işlem midir?"

Günlük 2 milyon 620 bin adet ürün

Özten'in ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Halk Ekmek büfelerinin önünde kasten kuyruk oluşturulduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, vatandaşların ucuz olduğu için Halk Ekmek'i tercih ettiğini kaydetti.

Üretim kapasitesiyle ilgili farklı rakamlar olmasıyla ilgili de konuşan Balyalı, Halk Ekmek'in sadece normal ekmek üretmediğini yaklaşık 40 farklı ürün çıkardığını dile getirdi.

Halk Ekmek'in günlük 2 milyon 620 bin adet ürün çıkardığını ifade eden Balyalı, 250 gramlık normal somun ekmeğin ise 1 milyon 513 bin adet üretildiğini ifade etti.

Yapılan tartışmaların ardından soru önergesi oy birliği ile kabul edilerek cevaplanması amacıyla başkanlık makamına havale edildi.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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