İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı - Haberler
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İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde devam eden İBB Meclisi kasım ayı oturumu devam ederken CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı

İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı

İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li üye hastaneye kaldırıldı

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
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