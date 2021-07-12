İBB Kazlıçeşme Sanat için 22 milyon lira ecrimisil istedi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 1984'ten beri belediyenin kullandığı ve bugün "Kazlıçeşme Sanat" olarak hizmet veren binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ellerinden alınmak istediğini belirtti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 1984'ten beri belediyenin kullandığı ve bugün "Kazlıçeşme Sanat" olarak hizmet veren binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ellerinden alınmak istediğini belirtti.

İBB Meclisinde gündem dışı söz alan Arısoy, İBB'nin künye sayfalarını yırtarak kütüphanelere dağıttığı kitaplar ve Kazlıçeşme Sanat binasına ilişkin açıklamada bulundu.

Arısoy, daha önce 2020 Kasım ayında gündeme getirdiği künye sayfaları yırtılmış 200 bin kitabın İBB tarafından dağıtılmasıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesine cevap verilmediğini belirterek, konuyla ilgili bugüne kadar da herhangi bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

Kazlıçeşme Sanat binası

Kazlıçeşme Sanat olarak hizmet veren binanın İBB tarafından ellerinden alınmak istendiğini ifade eden Arısoy, Sultan 2. Abdülhamid devrinde yapılan binanın, 1972'de İstanbul Belediyesine geçtiğini hatırlattı. Arısoy, bu yapının 1984'te kurulan Zeytinburnu Belediyesine tahsis edildiğini ve uzun yıllar belediye hizmet binası olarak kullanıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB Başkanlığı döneminde Zeytinburnu Belediyesi farklı bir partiden olmasına karşın tahsisle ilgili sorun çıkartılmadığını ifade eden Arısoy, "2015'te Zeytinburnu Belediyesi yeni binasına geçince 3 yıllık süren restorasyon yapıldı. Restorasyon sırasında geç Roma, erken Bizans dönemi mozaikleri keşfedildi. Bu mozaikler sur dışında keşfedilen ilk mozaikti. 2018'de bina kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Kasım'ında merkeze teşrifinde binanın adı Kazlıçeşme Sanat oldu. Bu dönemde kazıları genişlettik ve bir mozaik müzesi oluşturma çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 2020 Ocak ayında Kazlıçeşme Sanat'ı ziyaret ederek çalışmaları takdir ettiğini belirten Arısoy, ancak İmamoğlu'nun ziyaretinden sonra İBB'nin binayı ellerinden almaya çalıştığını kaydetti.

Ömer Arısoy, ziyaretten 2 buçuk ay sonra 4 Nisan 2020'de İBB zabıtalarının binanın kapısına gelerek anahtarları istediğini aktardı.

İl İdare Kurulu, Zeytinburnu Belediyesine devrine karar verdi

Hukuki yolları işlettiklerini ve yaptıkları araştırmada kanuna göre binanın ilçe belediyesine tahsisine karar verilebileceğini öğrendiklerini dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"36 yıl boyunca bizde olan yer için 2020 mayısında İstanbul Valiliğine başvurduk. Bunun için bir komisyon kuruldu. 24 Eylül 2020'de bina ve eklentilerinin Zeytinburnu Belediyesine devrine İl İdare Kurulunca karar verildi. Aynı gün İBB zabıtaları, Kazlıçeşme Sanat'ın kapısına geldiler. İBB, bu karar için yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye gitti ama reddedildi. Bir üst merciye yapılan itirazın da reddine karar verildi. Şimdi dava esastan görülmeyi bekliyor. İBB, 36 yıldır Zeytinburnu Belediyesi tarafından kullanılan bir bina için 22 milyon 297 bin 432 TL ecrimisil tebliğ etti. İBB'ye ecrimisil için belgeleriyle beraber itiraz ettik. Ecrimisilin kesinleşmemesi için İdare Mahkemesine de dava açtık. 30 Ekim 2020 tarihinde İl İdare Kurulu kararı doğrultusunda tapu dairesi, Kazlıçeşme Sanat'ı, Zeytinburnu Belediyesi adına tescil etti. 27 Mayıs 2021'de İdare Mahkemesi ecrimisil kararını iptal etti ama İBB istinafa götürdü."

Zeytinburnu Belediyesinin büyük bir yükün altına girerek tarihi yapıyı restore ederek sanata kazandırdığını, buna karşın İBB'nin yüksek bir ecrimisil ile buna karşı çıktığını belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Neden bu muameleyi Zeytinburnu belediyesine reva görüyorsunuz. İBB'nin CHP'li, Zeytinburnu Belediyesinin AK Partili olmasından olabilir mi? O İBB Başkanı ki 'yaşasın sanat' demektedir. 'Sanat adına emanet etmek istediğiniz ne varsa en doğru adres İBB'dir' diye güvence vermektedir. Buradan sayın başkana diyorum ki beklediğimiz tek güvence sizden emin olmaktır. ve Sinoplu Diyojen gibi sesleniyorum, 'Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken