İBB, İstanbul'un evsel atıklarını ayrıştırarak ve işlemden geçirerek kompost elde ediyor
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İBB, İstanbul'un evsel atıklarını ayrıştırarak ve işlemden geçirerek kompost elde ediyor

İBB, İstanbul'un evsel atıklarını ayrıştırarak ve işlemden geçirerek kompost elde ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeniden doğaya kazandırılan organik değeri yüksek kompostlar, kentteki park, bahçe ve rekreasyon alanlarında değerlendiriliyor.

Çevreci projelere imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde toplanan günlük atıkları işleyerek onları hem doğaya hem de sanayiye yeniden kazandırıyor. Kağıt, plastik, cam ve teneke ambalaj gibi ürünler ayrıştırılarak yenide sanayiye ve ekonomiye kazandırılırken günlük evsel katı atıklar ise kompostlara dönüştürülüyor. Günlük olarak elde edilen 50 ile 70ton arası organik değeri yüksek kompost, İstanbul'unpark, bahçe ve rekreasyon alanlarında değerlendiriliyor.

ATIKLAR SEKİZ HAFTADA KOMPOSTA DÖNÜŞÜYOR

Evsel atıkların doğada tekrar kullanılmasını sağlayan dönüşümle ilgili bilgi veren İBB iştiraki İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, "Meyve sebze gibi organik atıklar, elek altında toplanıyor. Materyaller sonra sekiz haftalık yolculuğa çıkıyorlar. Burada çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Atıkların içerisindeki nem alınıyor. Sonrasında da nihai ürün olan komposta dönüşüyor. Kimyasal gübre üretmek kadar olan maliyeti ekonomiye kazandırmış oluyoruz" dedi.

YILDA 18 BİN TON KOMPOST

İstanbul genelinde ilçe belediyelerince toplanan günlük evsel katı atıklar, şehrin 8 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonunda toplanıyor. Sonrasında ise bertaraf sahaları ile geri kazanım ve kompost tesislerine taşınıyor.

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıklar, Kemerburgaz bölgesinde bulunan Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek çevre ile uyumlu ve kararlı bir ürüne (komposta) dönüştürülüyor. Tesise kabul edilen atıklar; mekanik ayırma, fermantasyon ve tehlikesiz atık geri kazanım işlemlerinden geçiyor. Bu yöntemle yıllık bazda 4 bin ton geri kazanım ve 18 bin ton kompost üretimi yapılıyor. Üretilen kompost, İstanbul'da park ve bahçelerin iyileştirilmesinde kullanılıyor. Geri kazanımı sağlanmış atıkların da tekrar ham madde olarak kullanılmasına olanak sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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