İbb'den üniversite sınavını kazanamayanlara 1 yıl daha indirimli ulaşım kartı

12.09.2019 16:34

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yükseköğretin Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanamamış öğrencilerin, bir yıl daha indirimli ulaşım kartı kullanmasına karar verdi. Kararda ayrıca ücretli öğretmenlik yapanların da indirimli ulaşım kartı alması karara bağlandı.

Bu arada İETT Genel Müdürlüğü'ne Hamdi Alper Kolukısa atandı. Atamayla ilgili bilgi İBB Meclisi'ne verildi.

İBB' Meclisi, Eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunu yaptı. İBB Meclis oturumuna, AK Partili Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlık etti. İBB Meclisi, AK Parti grubu tarafından teklif edilen, liseden mezun olup da YKS sonucuna göre bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin kartlarının süresinin 1 yıl daha uzatılmasını görüştü. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre söz konusu öğrenciler ulaşım kartlarını 40 lira karşılığında 200 geçiş olarak uzatabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden, ücretli öğretmenlik yapanların da yararlanmasına karar verildi.

İBB Meclis toplantısında alınan bir diğer karara göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adı, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı olarak değiştirildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca başkanlığa bağlı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü kurulması da kararlaştırıldı.

İETT'YE ATAMA

İBB Meclisi'ne yapılan bilgilendirmeye göre, görevinden istifa eden Ahmet Bağış'ın yerine İETT Genel Müdürlüğü'ne Hamdi Alper Kolukısa atandı.

KOLUKISA KİMDİR

Hamdi Alper Kolukısa 1979 yılında Tokat'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. 2014 - 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı yapan Kolukısa, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: DHA