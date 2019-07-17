İBB'den üniversite adaylarına tercih danışmanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite tercih döneminde gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin takvimine göre üniversite tercihleri 23-29 Temmuz'da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'un 12 meydanında gençlere ücretsiz tercih danışma hizmeti verecek.

İBB Tercih Danışma Merkezleri, YKS'ye giren gençlerin tercihlerini, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek olacak.

Merkezlere gelerek sınav sonuçlarını ileten tüm gençlere, hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak.

Tercih danışma merkezlerinde 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet verilecek. İBB Tercih Danışma Merkezleri ayrıca 19-21 Temmuz'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Üniversite Tercih Fuarı"da da YKS'ye giren gençleri ve ailelerini ağırlayacak.

Alo tercih hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu merkezlere gelemeyenler için de "Alo Tercih Hattı" kurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatlerinde hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de üniversite adayı engelli gençlerin evlerine giderek danışmanlık hizmeti sağlayacak. Engelli öğrenciler, 0212 449 9100 numaralı hat üzerinden mobil tercih ekibi talep edebilecek. Ayrıca, engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini info@genclikmeclisi.istanbul adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.

532 bin 270 öğrenciye rehberlik yapıldı

Geçen yıl İstanbul genelinde üniversite tercihi yapan gençlerin yüzde 20'si İBB Tercih Danışma

Merkezi'nden destek alırken toplamda 32 bin 300 kişiye ücretsiz tercih danışmanlığı yapıldı. Bugüne kadar 532 bin 270 kişiye üniversite yolunda rehberlik desteği sağlandı.

İBB'nin tercih danışma merkezleri, Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı ve Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hizmet verecek.

Kaynak: AA