İBB'den toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi
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İBB'den toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi

04.12.2020 21:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:32

İBB, hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama nedeniyle toplu ulaşımda sefer saatlerini düzenledi. Buna göre; Metrobüs hattında gün içinde 3 dakika, gece 10 dakika aralıkla sefer yapılacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına yönelik düzenleme geldi.

İBB'den yapılan açıklamada "Hafta sonu için İETT sefer saatleri güncellenmiştir. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakika, gece 10 dakika aralıkla sefer yapılacaktır. Teleferik, Füniküler, T3 Moda Tramvayı ve M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakika aralıklarla yapılacaktır. Şehir hatları vapur seferlerinde değişiklik yapılmamıştır" denildi.

İBB'den toplu taşımaya 'kısıtlama' düzenlemesi
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