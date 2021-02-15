İBB'den Galata Meydan'ına fotoğraflı afişini astıran Nusret Gökçe'ye sert tepki

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Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Beyoğlu'nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanda yeni mekan açıyor. Gökçe tadilatların başladığı tarihi binanın üzerini de kendi fotoğrafının bulunduğu bir afişle kapattırdı.

"BU UYGULAMA KABUL EDİLEMEZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkenin 'tanıtım elçisi' olarak seçilen Nusret Gökçe'nin resminin tarihi mekanda bu şekilde sergilenmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) de tepki geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez" dedi.

"İŞLEM YAPACAĞIZ"

"Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır" diyen Polat, "İzinsiz uygulamaya hakkında işlem yapacağız. İlçe belediyesinden alınmış tarihi eser basit onarım uygulaması ötesinde uygulama olup olmadığı ve izinsiz tüm uygulamaların incelenmesi ve işlem yapılması için yarın sabah KUDEB ve İBB Miras ekiplerimiz restorasyon uygulamasını yerinde denetleyecekler" açıklamasında bulundu.