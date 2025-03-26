İBB başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, KİM KAZANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliğine Nuri Aslan seçildi. İBB başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, KİM KAZANDI?

İBB BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı. CHP Grubu Nuri Aslan'ı, AK Parti Grubu Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

İkinci turda da en fazla oyu CHP'nin adayı Nuri Aslan aldı. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'li Nuri Aslan, 125 oya karşı 177 oyla İBB Başkanvekili seçildi.