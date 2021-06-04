İBB Başkanı İmamoğlu, olimpiyata katılacak sporcularla buluştu
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İBB Başkanı İmamoğlu, olimpiyata katılacak sporcularla buluştu

İBB Başkanı İmamoğlu, olimpiyata katılacak sporcularla buluştu
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor'un 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Spor'un 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Emirgan Korusu'nda bulunan Beyaz Köşk'te yapılan kahvaltıda konuşan İmamoğlu, "Spor toplumsal bir moraldir. İnsanların geleceğe bakışı açısından da moraldir. Bu bakımdan kıymetli sporcularımızla bir arada olmaktan gerçekten onur ve gurur duydum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, olimpiyatları takip etmek için Tokyo'ya gitmek istediğini ancak pandemiden dolayı oluşan seyahat kısıtlamaları nedeniyle gidemeyeceğini söyledi.

"Belediyemizin sporu destekleyen yapısını düzenleyeceğiz. Bu güçlendirmede elbette ki misyon biçtiğimiz bir yol haritamız var." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de spor denince ne yazık ki yüzde 80-90 futbolla ilgili bir yaşam biçimi var ama spor bu değil. Sporun diğer branşları da dünyada çok fazla rağbet görüyor. Bizim de bu alanları güçlendirmemiz lazım."

Olimpiyatların bir gün İstanbul'da düzenlenmesini arzu ettiğini aktaran İmamoğlu, "İstanbul olimpiyata çok yakışır. Olimpiyat da İstanbul'a çok yakışır. Olimpiyatı İstanbul'a getirmek için geçmiş dönemlerde mücadeleler verildi. Güzel de tesisler yapıldı ülkemizde. Alkışlıyorum, yapanlara teşekkür ediyorum. Yenileri de yapılacak, biz de yapacağız. Özellikle çok eksik olan atletizm ve cimnastik konusunda kesinlikle hızlı hareket ederek uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek tesisler kazandıracağız." şeklinde konuştu.

Sporcular, kahvaltının ardından Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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