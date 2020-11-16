İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Benim için devlet projesi değil

İYİ Parti lideri Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul soruşturması açıldığını ve bölücülükle suçlandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı bölücülük suçlamasının olmadığını ve soruşturmanın devlet projesi olduğu için açıldığını duyurdu. İmamoğlu ise yaptığı ilk açıklamada "Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul soruşturması açıldığını söyleyen Akşener, İmamoğlu'nun bölücülükle suçlandığını da bildirdi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun da paylaşımda bulundu ve "T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ya Kanal Ya İstanbul' 'Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var' afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"BÖLÜCÜLÜK SUÇLAMASI BULUNMAMAKTADIR"

Yaşanan gelişmelerin ardından konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kanal İstanbul afişleri için istenen ifade talep yazısında, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"BENİM İÇİN DEVLET PROJESİ DEĞİL"

İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, Kanal İstanbul'un kendisi için devlet projesi olmadığını söyledi. Soruşturmaya yönelik yazılı ifadeyi ne zaman vereceğine dair soruya da "Cuma gününe daha var, hukuken inceliyoruz" yanıtını verdi.