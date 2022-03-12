İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldü - Haberler

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İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bugün beklenen yoğun kar yağışı öncesinde açıklamalarda bulundu. Megakent'te Sibirya soğuklarının etkili olduğunu belirten İmamoğlu, "Sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Ve eksi 7-8'e kadar varan, hatta hissedilen derecelerin eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi" dedi.

Sibirya tarafından geldiği belirtilen "Aybar soğuk hava dalgası" çarşamba gününden itibaren etkili olmaya başladı. Yer yer günlük hayatta sıkıntılara neden olan kar yağışı, aralıklarla devam etti. Bugün akşam saatlerinden itibaren ise şiddetli bir kar yağışı dalgası bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HİSSEDİLEN SICAKLIK EKSİ 15'LERE KADAR DÜŞTÜ"

İmamoğlu, "Bu gece, daha doğrusu sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesini yaşamış olduk. Bu soğuk havanın özellikle kuzey kesimlerinde daha düşük derecelerde olduğu iletildi. Ve eksi 7-8'e kadar varan, hatta hissedilen derecelerin eksi 15'lere kadar düştüğü tarafımıza bildirildi. Bu Sibirya soğuğu diye tariflenen havanın şehrimize ne kadar yüksek bir etki gösterdiğinin de ölçümü diyebiliriz" dedi.

İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldüAKOM'da kar yağışıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

"GÜNEŞE ALDANIP DIŞARI ÇIKMAYIN"

Vatandaşların güneşli havaya da aldanmaması gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'un bu süreçte en doğru şekliyle hazırlık yapmasının, herkesin bir paylaş olmasının, maksimum seviyede 16 milyon hemşerimizin buna destek vermesini yaşıyoruz. En yoğun kar yağışını yaşayacağız. Güneş kimseyi aldatmasın. Dışarıya çıkılmaması, mecbur olmadıkça asla araba kullanılmamasını rica ederiz."

İstanbul, Sibirya'ya döndü! Sabaha karşı son 30 yılın en düşük sıcaklığı ölçüldü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Ekrem İmamoğlu, Hava Durumu, Kar Yağışı, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Ali :

İyi bari ya! Ekrem Bey'i neden kar yağıyor diye suçlayan bir vatandaşımızın yorumu olmamasına sevindik. :)

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Kasap emrah:

İşini yapana kimse birşey demez rahat olun Ali bey

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