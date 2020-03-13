İBB Başkanı İmamoğlu, Hollywood yıldızı Malkovich'le bir araya geldi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı arkadaşını, Emirgan'daki Beyaz Köşk'te ağırladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında misafirlere, kolonya ikram edildi. Malkovich'in, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla eldiven takması dikkati çekti.

İstanbul'a bir dizi sanatsal etkinlik ve film çekimi için geldiklerini belirten Malkovich, 2 yıl önce de Türkiye kıyılarını gezdiklerini kaydetti.

İmamoğlu'na İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinliklerle ilgili bilgi veren Malkovich, bu süreçte kendisine üzerinde Atatürk'ün resmedildiği kol düğmesi hediye edildiğini söyledi. İmamoğlu da adresini aldığı Malkovich'e, Atatürk katalogları ve kitapları gönderme sözü verdi.

Malkovich'in "İstanbullu musunuz?" sorusunu yönelttiği İmamoğlu, ünlü oyuncuya hayat hikayesini kısaca anlattı. Bunun üzerine Malkovich de kendi hayatının kısa özetini İmamoğlu ile paylaştı.

Malkovich, ziyaret sonunda İmamoğlu'na imzalı bir DVD çalışmasını hediye etti.

Kaynak: AA