İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi

01.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:22

Sonar Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan olurken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ikinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ilk 5'e giremedi.

1 Kasım - 27 Aralık tarihinde yapılan ankette vatandaşlara "Yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?" sorusu soruldu. 20 büyükşehrin 7 tanesinde yüz yüze 13'ünde ise telefonla yapılan ankette ilk 10 belirlendi. Anket sonuçlarına göre yüzde 56.4 oy ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi.

İKİNCİ SIRADA MEHMET SEKMEN VAR

Listenin ikinci sırasında yüzde 56.1 oy oranıyla AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

TUNÇ SOYER ÜÇÜNCÜ SIRADA GELDİ

İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada. Dördüncü sırada da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın var. Akın'ın oy oranı ise yüzde 54.7.

Beşinci sırada ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Eskişehirlilerin yüzde 53.8'i Erşen'in icraatlarından memnun olduklarını söyledi.

MANSUR YAVAŞ İLK 5'E GİREMEDİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine ilk beş içinde yer bulamadı. Yüzde 52,5 oy alan Yavaş altıncı sırada yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan seçildi

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı sosyal medyadan yayınladığı anket için Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle araştırmaya dahil edilmediğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 09:22:22. #1.14#
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