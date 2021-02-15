İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kar çağrısı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kar çağrısı

15.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:00

İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek, "İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri konusunda uyarmak isterim. Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, hava tahminine göre kar yağışının yarın da devam edeceğini belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından uyarılarda bulunarak "Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edecek. İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim." dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, paylaşımında "Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan İstanbullulara kar çağrısı
Haber Yorumları (3)
KARABATAK: Sen sus biz nasıl ister öyle takılırz. Seni KALE bile almıyoruz.
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MERT: Geleceğin cumhurbaşkanı Ekrem imamoğlu
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AA: Uyarız reis yeterki iste
Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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