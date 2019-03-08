İbb Başkan Adayı Selim Kotil: Depremde İstanbul Açık Hava Mezarlığı Olur

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Bakırköy Meydanında halka seslendi. Kotil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kartal'da çöken binanın molozlarını üç günde kaldıramadığını belirterek "İstanbul depreme hazır değil. İstanbul'da şu an bir deprem olsa Allah korusun İstanbul açık hava mezarlığı olur" dedi.

Büyük İstanbul Depremi için İBB'nin hazırlıksız olduğunu belirten Selim Kotil, "İstanbul'da Allah göstermesin deprem olacak mı? Kafanızı kuma sokmayın, olacak. Bu deprem öğlen vakti saat 15.30'da olsun. Deprem olduğu anda bütün haberleşme, GSM çöker. Bakın, tekrar ediyorum şu telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi oldu değil mi? Deprem anında bunlara sinyal gönderen istasyonlar çöker. Ben İBB Başkan Adayı Binali Bey'e sordum: 'Ne yapacaksın? Haberleşmeyi nasıl sağlayacaksın? İstanbul depreme hazır değil.' dedim. Üç gün sonra Ekrem Bey dedi: 'İstanbul depreme hazır değil'. Soruyorum peki, Beylikdüzü hazır mı? Değil. Bizden başka bu soruyu cevaplayacak kimse de yok" diye konuştu.

"HUZUR HAKKI DAĞITIMINA SON VERECEĞİZ"

Belediye şirketlerinin yöneticilerinin maaşlarına ek olarak huzur hakkı almasını eleştiren Kotil, şöyle konuştu:

"Belediye şirketlerinde yöneticiler hem maaş alıyor hem de huzur hakkı alıyorlar. Haftada bir toplantıya geliyor, çayını içiyor, iki imza atıyor. Maaş alıyor üstüne bir de huzur hakkı alıyor. Ne kadar alıyor? Ayda ortalama 50 bin lira. Kimin parası bu? Belediyenin. Benim param, sizin paranız, bizim paramız. Ben bunu kabul etmiyorum. Bizim mantığımız Mustafa Kemal'in mantığıdır. Mustafa Kemal 'Milletvekili maaşı, öğretmen maaşını geçmeyecek' dedi. Bizim dönemimizde huzur hakkı almayacak kimse. Belediye yöneticileri millete hizmet etmekten huzur bulacak, huzur hakkından değil."

"BİZ BÖLMEK İÇİN DEĞİL, HİZMET ETMEK İÇİN GELİYORUZ"

İstanbul'un sorunlarına BTP'nin derman olacağını söyleyen Kotil, "Biz bu projeler üzerine otuz seneden beri çalışıyoruz. Gelsinler konuşalım. Cumhurbaşkanımız 'demokrasi şöleni' diyor. Hodri meydan. Çözümleri yok sorunlara başka yerden yaklaşıyor. Birisi cennetti dağıtmaya başladılar, onlara oy vermeyen çarpılırmış. Zaten vatandaş ödediği elektrik faturalarıyla çarpılıyor. Sen elektriği nasıl ucuza vereceksin onu söyle. Diğeri de bize oy vermeyen bölücüdür diyor. Sizin İstanbulluya verecek hiçbir şeyiniz yok. Aman koltuğumuz sallanmasın diye bize bölücü diyorsunuz. Biz bölmek için değil hizmet etmek için geliyoruz. Varsa planınız, projeniz gelin karşıma" ifadelerini kullandı. - İstanbul

Kaynak: DHA