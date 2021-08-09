İBADETHANELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik kapsamında şehir genelinde bulunan cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik kapsamında şehir genelinde bulunan cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, kutsal mekanların temizliğine önem verildiği ve vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği belirtildi. İbadethanelerin özel temizlik araçları ile yapıldığı, yıkanan halıların aynı anda kurutulduğu ve bu nedenle vatandaşların beklemesine gerek kalmadan ibadetlerine devam edebildikleri vurgulandı.

Açıklamaya göre son olarak hizmet gerçekleştirilen ibadethaneler şöyle sıralandı:

Karlısu Mahallesi Cami

Antakya Rıfat Altaş Cami

Yayın Tarihi :

09 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre